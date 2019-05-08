皮海洲：外資流入助推動A股上漲？

獨立財經評論員皮海洲在東方產經「專家視野」專欄表示，在內地A股納入MSCI指數後，外資流向A股市場的腳步明顯在加快。對於內地A股市場來說，這種局面的出現當然是可喜的，是內地A股對外開放所取得的重要成果之一。



由於內地A股市場傳統的單邊思維緣故，對於外資流入內地A股，不少人將其視為是推動行情上漲的重要力量。持有這種觀點的，不只是一些投資者，也包括部分市場人士，甚至還包括內地市場的管理者及官員。比如，針對今年以來A股行情總體偏暖的走勢，就有官員將其與外資的流入聯繫在一起。



在經過數年的行情調整且在指數階段性見底後，A股指數上漲是一種必然。當然這其中也有外資流入對指數的推升作用。但如果只是簡單地將外資的流入視為是推動行情上漲的話，這就過於片面。比如2018年，正是外資大量流入內地A股的一年，但內地A股的滬綜指卻下跌千餘點，這種情況又該如何理解呢？因此，外資流入並非是推動行情上漲這麼簡單。在這個問題上，作為港股來說，無疑是最具發言權。



港股無疑是一個國際化市場，外資在香港股市佔據主導地位，遠超香港本地自身資金。如果說外資的進入是推動行情上漲的話，那麼，港股應該是全球股市中上漲得最好的股市，甚至是長年都應該處牛市中，但實際情況卻並非如此。因為港股走勢也是有起有落。在這方面跟其他國家或地區的股市並沒有甚麼區別，包括跟A股也沒有多大區別。



不僅如此，即使港股是一個由外資主導的市場，但香港股市的估值在全球股市中卻是偏低。近年來，A股上不少市場人士一再表示A股估值偏低，聲稱A股具備足夠的投資價值，但截至5月3日，代表A股的滬綜指平均市盈率為15.45倍，而香港恒生指數股票平均市盈率為11.62倍，較A股的平均市盈率低30%左右。實際上，目前港股指數處歷史上高位，而A股指數則處於歷史的半山腰。



因此，基於外資在港股的表現，對於任何一個股票市場來說，外資的流入並不意味股市行情就會上漲。實際上，對於一個規範的、完善的股市來說，外資的進入不一定意味做多，也可以是做空，或者是觀望，等待做多或做空的機會。畢竟，從外資來說，還是以價值投資為主，當股票具有投資價值時，外資或許會以做多為主，而一旦股票失去投資價值，外資自然會選擇做空。要求外資一味做多，這是不符合價值投資原則。



所以，對於一個股票市場來說，要想更好吸引外資進入，就需給外資創造更好的投資環境與投資條件，這就包括做空與做多機制的完善。如果只能做多而不能做空，這樣的市場對外資之吸引力將大打折扣。正因如此，將外資流入簡單地視為是推動行情上漲的因素，這顯然是片面。就A股來說，要想更好地吸引外資的加盟，A股還需在做空機制的完善上下工夫。

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