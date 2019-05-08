鄺民彬：中國鐵塔勝在防守力強

凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬在東方產經「專家點評」專欄中表示，美國日前威脅向華貨品加徵關稅，觸發環球股市下跌，港股周一曾急瀉逾千點。港股周二反彈高開後走勢反覆，其後中國商務部確認國務院副總理將於本周後期訪美，尾市再度回升。港股全日升153點至29,363點，收復50天線(29,316點)；國指升27點至11,261點，大市成交額為969億元。騰訊(00700)及友邦(01299)升1.4至1.7%。地緣政治局勢緊張，油價向上，中海油(00883)升3.1%。



中美局勢再添變數，內地股市三大指數周一跌近6至8%。事實上，受惠於內地政府放寬貨幣政策、中證監取消平倉線限制等利好措施及MSCI調高A股權重，A股首季累積可觀升幅。隨着中國經濟回穩，市場預期貨幣政策進一步寬鬆機會較微，不少投資者獲利離場，因此中資券商股自4月起回落。然而，股價經過一輪調整後，估值再現吸引力。而科創板將於年中推出，利好券商投行業務，投資者可考慮趁低吸納。



中美貿易爭端再起，市場一度傳出中方取消赴美談判，後來中方澄清仍會到華盛頓繼續磋商。雖然有關消息傾向正面，但市場仍然憂慮貿易談判存變數，因此包括中興(00763)在內的貿易戰敏感股周二未見明顯反彈。由於中美局勢未明，料短期市場傳聞較多，相關股份股價波動性較大。相對而言，5G概念股當中，中國鐵塔(00788)面向內地市場，業務較少受到中美摩擦影響，防守性較高。



展望後市，市場焦點圍繞中美貿易談判後續發展，惟預期投資者趨向審慎，短期大市上升動力或有限，初步支持位在29,000點。另外，中國本周將會公布較多經濟數據，而美國亦會公布四月消費物價指數，或會為利率走向帶來啟示。



凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬

(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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