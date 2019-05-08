陳錦興：中國鐵建估值吸引

英皇證券研究部聯席董事陳錦興在東方產經「點股後市」專欄表示，市況反覆，低估值及盈利透明度高的股份有吸納價值。首季基建新訂單呈現好轉，加上內地加快基建審批，基建訂單增長提速，為基建相關股份帶來利好。中國鐵建(01186)經過兩個月的反覆調整後，目前估值吸引，不妨買入。



中鐵建此前公布截至2019年3月31日止之季度業績，公司實現營業收入1,570.9億元(人民幣‧下同)，同比上升19.3%；實現公司股東淨利潤38.9億元，同比上升13.6%。集團新簽合約總額2,974億元，為年度計劃的17.9%，同比增長6.27%。截至3月底止，集團未完合約額共達28,219億元，同比增長10.26%。



雖然第一季新簽訂單數增長仍較緩慢，但第二季至今已有多個大型的城軌、鐵路和地產項目中標，包括價值480億元的重慶軌道交通5A線(富華路—跳蹬南)PPP項目及G7611線昭通(川滇界)至西昌段高速公路項目等，相信第二季新訂單增長將提速。



走勢上，集團3月至今股價由高位11.94港元回吐約25%，現價往績市盈率約6倍，具吸引力，而第一季度每股盈利增長符合預期，未來數季在內地GDP增速企穩情況下，有望進一步改善，不妨趁低部署，建議在9.2港元吸納，目標價11港元，止蝕位8.5港元。



英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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