新濠博亞上季淨收入跌25%

新濠國際(00200)旗下在美國納斯達克上市的新濠博亞娛樂公布，截至2019年3月底止第一季度應佔淨收入按年減少約25%至1.174億美元(約9.15億港元)，相當於每股美國預託證券(ADS)26美仙。每股美國預託證券派息15.51美仙。



該公司首季總營運收益上升3.72%至約13.62億美元，主因是中場賭枱收入表現較佳，以及旗下路氹摩珀斯於去年6月開幕後，帶動非博彩收入上升所致。營運收入則為1.88億美元，按年減少約15%。



季內經調整物業EBITDA(扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利)約4.068億美元，按年增長約1.2%。公司最大收入來自新濠天地，項目經調整EBITDA為2.286億美元，按年增長9.9%。



在業績電話會議上，有新濠管理層被質疑今年首季公司中場收入增長僅約2%，跑輸市場的7%增幅。管理層解釋，主要是由於期內中場贏率偏低所致，但強調這並非系統性的問題，相信贏率之後會改善。



此外，集團旗下另一間美國上市公司新濠影滙亦公布截至今年3月底止首季業績，總營運收益1.511億美元，按年減少3.69%，經調整EBITDA減少9.4%至8,420萬美元，期內應佔淨收入290萬美元，按年減少約67%。

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