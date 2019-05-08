王昕媛：醫美行業前景看高一線

國泰君安國際(投資諮詢部)聯席董事王昕媛在東方產經「專家點評」專欄表示，上周美國上市的國內醫美第一股新氧科技(SY)兩天大漲50%，是否醫美業務前景真的這麼樂觀呢？首先，看看新氧本身，成立於2013年11月，定位一站式在線醫美平台。目前涉及的領域從醫美產業，延伸至齒科、皮膚科、眼科、婦產科和體檢等，目標打造消費醫療綜合服務平台。



根據Frost & Sullivan，新氧科技已成為中國在線醫美垂直領域第一平台，2018年移動MAU達到140萬，用戶日均總時長份額達84.1%，平台年促成交易額21億元人民幣，市場份額達33.1%。顯然，就互聯網醫美領域來看，新氧的確是龍頭老大。



就用戶群來看，醫美客戶有特定特徵：客戶複購率高，新氧公布的複購率超過90%；女性消費者多，但是單價低，男性銷售者少，單價高；口碑依賴性高。就新氧公布的其平台數據來看，平台用戶與醫療機構的日均訊息諮詢量達28.8萬條，同比增長80%，2018年四季度平台的內容月均閱讀量超過2.4億。



那麼公司是通過甚麼模式來吸引客戶的呢？公司擁有其特有的「內容+電商+社區」模式。首先，以內容吸引用戶，新氧移動MAU達到140萬，付費用戶人均開支約6,700元。其次，通過社區和服務留住用戶，平台沉澱的「美麗日記」超過200萬篇。再者，新氧平台入駐的醫療服務機構達5,600家通過連接用戶與醫美機構，降低信息不對稱性。不過需留意，這門生意表面上毛利率很高，超過85%，但淨利潤率僅6至8%，主要是渠道獲取成本較高。



值得留意的是，目前全中國有超過1萬家持牌醫美機構，超過10萬家不正規醫美機構，未來行業的洗牌，不僅有助線下企業做大做強，同時給予這類平台型公司更好的機會做線下擴張，前期看到丁香園，已從線上模式轉到線下，開設線下診所。此外，新氧作為內地第一家上市的醫美企業，為日後更多同類醫美企業上市作一個風向標。



國泰君安國際(投資諮詢部)聯席董事 王昕媛

(作者為註冊持牌人士，本人及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益，持牌號碼：AQA458)

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