西證國際：金價有望衝1300關

西證國際市場研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，特朗普本周初一改貿易談判順利之表態，表示將於本周五對2,000億美元中國商品從10%加徵關稅至25%，且餘下3,250億美元之商品或很快同樣以25%之稅率徵稅。有傳是次中美於本周之貿易談判為雙方領導人正式簽署貿易協議之最後一次，雖然中國外交部仍表示正在準備赴美磋商，但相信在緊張氣氛籠罩下就算繼續會面也難有成果。兩國達成貿易協議仍遙遙無期，金價有力上揚至每安士1,300美元以上。



愈來愈多人將美國是次與中國談判與日本迷失20年比較，不少人提及以前廣場協議後日圓大幅升值，導致日本此後經濟衰弱，因此中國必須緊守人民幣匯率以避免重蹈日本之情況。然而，有觀點認為德國馬克與日圓亦同時升值，但只有日本真正陷入經濟倒退，因此，匯率上漲或並非唯一原因導致日本經濟陷入迷失20年。



面對資金多流入股市或樓市而非實體經濟、人口老化問題愈來愈嚴重且難以逆轉、勞動力成本優勢減少，中國減稅減息降存款準備金率、爭取外國資本流入，以及投資新興國家或可支持經濟軟着陸，但若在經濟改革中增添貿易戰因素，印度、印尼及越南已準備好支援世界各國共享經濟發展成果。

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