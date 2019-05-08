袁沛儀：經濟基本面弱　紐元續軟

交通銀行香港分行策略師袁沛儀在東方產經「專家點評」專欄表示，新西蘭儲備銀行今日(周三)議息，參考生產通脹回落，料整體通脹漸放緩，加上就業市場回軟，料當局偏向寬鬆貨幣政策。參考利率期貨市場料將減息，紐元繼續弱，料下試0.654。澳元也如是，基於通脹呈下行壓力，市場對澳洲儲備銀行減息的預期升溫，澳元反覆回落，料下試0.698。



聯儲局目前無意減息，支持美元走穩；加上基本面回穩，尤其是就業市場繼續強勁，支持美元在97與98區間上落；估計美元兌加元在1.338附近橫行。



全球股市繼續在高位徘徊，避險資產乏力上揚；料美元兌日圓上試110.80。瑞郎也應偏軟，不過美元兌瑞郎超賣，料先見技術調整下試1.009後才再繼續上行。



其他貨幣方面，料歐元目前無明確方向，技術上仍在年初以來形成的下降軌內上落，料短線在1.11與1.126區間上落。至於英國，有傳文翠珊有意與工黨達成共識，脫歐後仍用歐盟關口條例，支持英鎊短線回穩，但後市發展仍要觀望具體消息公布，料英鎊在1.295與1.319區間上落。

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