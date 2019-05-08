道指重挫逾500點　騰訊ADR跌超過2%

中美貿易談判前景極度不明朗，美股再度受壓，道指一度跌超500點，最新報25,951點，跌486點或1.84%；標指最新報2,880點，跌51點或1.76%；納指最新報7,955點，跌167點或2.07%。



港股ADR表現疲弱，按比例計算，現報28,939點，跌423點。滙豐控股ADR折合報67.71港元，較港收市跌1.43%；騰訊控股ADR折合報372.16元，較港收市跌2.27%。



多家券商紛紛評估貿易戰升級對美企盈利的潛在影響。瑞銀環球財富管理首席投資總監Mark Haefele表示，倘中美貿易談判破裂，美企盈利將收縮5%，蒸發今年所有升幅，加上估值下調，美股在最差情況下將回調15%。



券商Evercore ISI報告指出，一旦美國落實向中國貨品徵收25%關稅，美國零售商未來一年的盈利增長將會化灰，若徵收10%關稅，盈利增長將由8%降至5%，當中，Target、百思買(Best Buy)及Bath & Beyond的盈利風險最高。

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