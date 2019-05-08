新債王：倘若美國對華加關稅　市場恐續暴瀉！

「新債王」岡拉克(Jeffrey Gundlach)接受外媒訪問時估計，美國總統特朗普有超過50%的機會率，在本周五落實對2,000億美元中國貨加徵關稅至25%，認為中美雙方都希望佔上風而且沒有讓步。



岡拉克相信，美國對華加徵關稅一旦實施，美股恐進一步暴瀉，稱目前跌勢已經開始了，反映出市場顯然不希望加徵關稅。



展望後市，他認為，股市正處於周期末端，過去15個月走勢呆滯，似乎將演變為熊市。



岡拉克又說，在他而言，最具指標性作用的紐約證交所綜合指數，在2018年1月創出新高後，直至去年10月仍未能再次破頂，到現在亦只能在高位徘徊。

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