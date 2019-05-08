居屋頻破頂！呢度呎價撲萬三　貴過私樓憑咩？

樓市需求強勁，二手資助房屋樓價已超越個別私宅。東涌居屋裕東苑B座高層一房單位，剛獲首置人士於已補價自由市場以535萬元購入，以實用面積426方呎計，呎價約12,559元創項目新高紀錄。而區內大型私人屋苑映灣園上月平均呎價亦僅約1.17萬元。



美聯李錦榮表示，裕東苑成交單位原業主最初叫價550萬元，及後因購入其他物業，需要調動資金，故願減價15萬元出售。至於新買家見該屋苑已補價放盤緊絀，即時出價洽購，議價近一個星期，終成功入市。



近月東涌二手交投活躍，現時私人屋苑僅餘1個叫價600萬元或以下放盤，令部分買家轉投二手資助房屋市場。但若以呎價計算，區內私人住宅較個別居屋單位為低，如映灣園近日易手的三房戶，實用面積645方呎，作價728萬元，呎價約11,287元。



隨着居屋補地價金額跟隨大市急升，同類物業做價因而不斷推高。世紀21將軍澳稱，將軍澳居屋裕明苑A座低層1室，實用面積649方呎，上月開始放盤，剛獲區外家庭買家以750萬元自由市場價承接，呎價11,556元。做價料屬項目新指標。



中原吳敬彰亦指出，香港仔嘉隆苑B座中層1室，四月底才放售，僅減5萬元，即以600萬元沽出。以實用面積401方呎計，呎價達14,963元屬項目新高。



於未補價第二市場，在買家追落後情況下，樓價升勢更急。該行文家輝稱，受惠白居二買家入市帶動，近期天水圍居屋成交步伐加快，區內天盛苑H座高層3室兩房戶，實用面積506方呎，獲該類客以480萬元購入，呎價9,486元創全區未補價市場新高。



市場消息透露，何文田冠暉苑鳴暉閣高層單位，實用面積411方呎，原業主為逾八十歲長者，近日以425萬元放盤，由於屬市區罕有細價盤，即終獲綠表買家於第二市場以415萬元購得，該盤呎價首破1萬元。



居屋做價屢創新高，帶動上月成交總值亦刷新紀錄。中原指出，四月份同類二手買賣登記共錄686宗，總值35.73億元，按月分別上升43.8%及48.2%。金額更創九五年七月有記錄以來的近二十四年按月新高。期內九龍灣麗晶花園錄得22宗個案最多。

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