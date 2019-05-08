信達生物淋巴瘤藥品通過III期臨床試驗

信達生物(01801)公布，集團與禮來公司共同開發的一種重組人－鼠嵌合抗細胞表面蛋白(抗CD20)單克隆抗體，即利妥昔單抗(rituximab)的候選生物類似藥產品IBI-301，已在

兩項隨機臨床試驗中達到預設的主要終點，即通過治療瀰漫性大B細胞淋巴瘤患者的III期臨床試驗，及治療CD20陽性B細胞淋巴瘤患者的藥代動力學研究將IBI-301與利妥昔單抗進

行對比。有關研究的詳情，將在日後刊發的出版物及有關學術會議上提供。



IBI-301是本集團與禮來聯合開發的利妥昔單抗生物類似藥，一種重組人－鼠嵌合抗CD20單克隆抗體注射液。利妥昔單抗是一種單克隆抗體，可與B淋巴細胞表面的CD20抗原結合，介導補體依賴性細胞毒作用和抗體依賴性細胞介導的細胞毒作用，介導體內正常及惡性B細胞溶解，從而實現抗腫瘤治療效果。



公司稱，中國惡性淋巴瘤的發病率日漸增高，目前僅一種利妥昔單抗生物類似藥產品獲准在中國上市銷售。公司認為IBI-301的臨床研究結果令人鼓舞。



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