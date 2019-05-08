【市前重點睇】道指收跌473點　布油跌穿70關

●美匯指數由隔夜97.74高位回至97.6水平，離岸人民幣(CNH)回跌至6.79，港匯低見7.8490，圓匯升至110.2，歐元回落至1.119，英鎊跌至1.306。金價升上1,284美元。油價跌逾1%，布油跌穿70關，最新企69.8美元，紐油低企61.5美元。道指期貨瀉逾400點後跌幅收窄。俗稱「黑期」的新加坡港股期貨挫逾400點，跌穿29,000點關。



●美國貿易代表萊蒂澤周一表示，周五起將把2,000億美元中國商品關稅提高到25%。他指中方背棄承諾，導致談判倒退。



-中方確認副總理劉鶴將於周四至周五(9至10日)訪美談判。官媒指，貿易談判做好兩手準備，堅持底線思維，在原則問題上絕不妥協。

-國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德警告，中美關係緊張威脅全球經濟。



●歐盟委員會主席容克表示，相信去年達成的跨大西洋貿易停戰協議將能繼續執行，並敦促特朗普解決美國與中國的貿易緊張關係。



●道指一度跌超600點，全日跌473點或1.79%，收報25,965點；標指收報2,884點，跌48點或1.65%；納指收報7,963點，跌159點或1.96%。 https://bit.ly/2Jqmdps



-「新債王」岡拉克預計，美國對華加徵關稅概率超過50%，一旦實施美股恐進一步暴瀉。 https://bit.ly/2Lx04s6



-美國網約車Lyft第1季度營收7.76億美元，高於預期；活躍乘客按年漲46%；股價盤後升3%。



●貝萊德策略師：孳息率已失去預測經濟衰退的能力。



●美國3月份消費者信貸增速為9個月來最慢，表明儘管勞動力市場強勁，但美國人的支出意願降低；而職缺增加數量為一年來最多，表明企業用工需求依然健康。



●港股ADR指數收報28,925點，跌438點或1.52%。



●美國10年期國債孳息率跌1.26點子，報2.4566厘。



●紐約期金收報每安士1,285.6美元，升1.8美元或0.1%。



●紐約期油收報每桶61.4美元，跌0.85美元或1.37%，創5周低位；布蘭特期油收報每桶69.88美元，跌1.36美元或1.91%，跌穿70美元大關。



●英國富時100指數收報7,260點，跌120點或1.63%；法國CAC指數收報5,395點，跌87點或1.6%；德國DAX指數收報12,092點，跌194點或1.58%。 https://bit.ly/2Ya00Qz



●歐盟今年第2次調低德國GDP增長預期，下調至0.5%，並警告歐元區風險。



●中國4月外儲回落至3.09萬億美元，連續5個月增持黃金。 https://bit.ly/2DToCFo



●茅台設集團營銷公司引來監管關注，上交所工作函要求解釋。



●萬科擬發行不超過H股20%的新股，前4個月合同銷售額超過2,000億大關。



●針對大灣區將試點倫敦金屬交易所倉庫消息，李小加指在初步商討。



●啟德第4C區2號地盤住宅地以125.9億港元批出，由6家地產商合組財團投得，每方呎樓面地價19,636元，創九龍東賣地價新高。



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其他精彩新聞：啟德地王呎價逼2萬 新盤二手紛加價

https://bit.ly/2vJkTG3



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