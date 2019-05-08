綠城中國：集團4月銷售額85億人幣

綠城中國(03900)公布，2019年4月，綠城集團銷售面積約33萬方米，銷售金額約85億元人民幣(下同)，銷售均價約每方米25,600元。



今年首4個月，合約銷售面積約94萬方米，銷售金額約268億元，其中歸屬於集團的權益金額約145億元。



於今年4月底，集團另有累計已簽認購協議未轉銷售合約的金額約32億元，其中歸屬於集團的權益金額約20億元。



此外，4月綠城集團以綠城品牌銷售的代建管理項目合約銷售面積約33萬方米，合約銷售金額約41億元。首4個月，相關項目累計合約銷售面積約95萬方米，銷售金額約115億元。



截至2019年4月底止4個月，綠城集團總合約銷售面積約189萬方米，總合約銷售金額約383億元。



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