【股民熱話】想避險？想賺錢？要先了解特朗普諗緊乜…

美國總統特朗普日前突然在社交平台發文，威脅要向中國商品加徵關稅，全球金融市場即時下挫，恒指周一(6日)曾單日急瀉逾千點，周二(7日)反彈乏力。弱市如是，股民不禁要問，到底特朗普在搞邊科？



堂堂大國元首，在社交平台隨意發文，令金融市場翻天覆地，對投資者而言，確實不是一個好現象。話說周一港股大跌市有段小插曲，事緣當日上晝港股跌得最甘的時段，魚缸流傳一個Whatsapp轉發圖，係特朗普的社交平台Cap圖，內文大概係特朗普話中國唔可以反口重新再傾條款，仲話加關稅會預埋香港一份。



要知道當時人心惶惶，揸重貨走唔切，睇完個心真係好似核爆咁。但不久又收到另一幅Whatsapp轉發圖，係原來幅Cap圖再加上「假新聞，官方推特唔見」的字眼，缸邊友上網睇番特朗普真係冇相關留言，先至鬆一口氣。到底係何方神聖趁亂發放虛假消息擾亂市場，其實監管部門應該主動調查吓，免得投資者利益受損。



講番正題，呢期若能洞悉特朗普諗乜，即使捉唔到財路，至少都可以避禍！咁不如先睇睇近月特朗普對中美貿易談判的口風變化：



4月7日 特朗普指中美貿易協議可能在約四周內達成。



4月15日 特朗普指無論中美能否達成貿易協議，美國都會是贏家。



4月17日 特朗普稱與中國的貿談進展頗為良好，感覺談判會取得成功。



4月24日 特朗普指美國和中國的貿談進展順利，會繼續努力達成一項最終協議。



4月25日 特朗普指快將在白宮接待中國元首。



5月3日 特朗普指中美接近達成歷史性、里程碑式的協議。



5月6日 特朗普突然威脅向中國商品加徵關稅。



好明顯，特朗普對中美貿易談判的態度一直向好，可臨談判最後階段，突然生變，難免令人想到，雙方在討價還價的最後階段，特朗普要逼中國接受更「辣」的條款。



當大家明白這個道理，那應該可以想像到兩個可能性。第一係中國就範，美國將會是談判結果的大贏家；第二係中國不就範，談判失敗，雙方未能達成任何協議，又要再進行談判，甚至是終止任何談判，互相增加徵收關稅，全球經濟要為此付出代價。



特朗普作出這個近乎是賭博的動作，背景是近期美國經濟增長和就業數據都勝於市場預期，反觀中國經濟則似穩未穩。所謂「有風要使盡艃」，商人背景的特朗普係要將對手逼埋牆角。至於中國，會唔會就範，當然睇有冇觸及底線，但似乎任何協議，對中國而言都會是一大挑戰，皆因要加大開放市場，減少對本土製造業的補貼，皆意味中國經濟短期會難上加難，A股今年的高潮可能已過，沽壓有待消化。



當然，美國股市處於高位，經濟短暫強勢，實際上不無變數，尤其是利率趨勢尚不明朗。若然中美貿易談判未能達成協議，美國商界將受到大打擊，經濟和股市將難維持強勢，而這將影響明年總統大選選情，這點特朗普無理由不清楚。



所以，筆者都係傾向相信，特朗普呢次純綷都係想賭一鋪，贏要谷，要喺呢份歷史性協議中爭取最大利益。只是，中國下唔下到決心去做，就要等着瞧。作為股民，投資最重要係作最壞的打算，做最佳的準備，呢個世界永遠係有危有機。中美對賭，好友亦大可押注今年中國慶七十華誕、特朗普要準備競選連任活動，中美經濟不可能太差，任何的大風浪，都不妨以危與機角度來看待。



有心理準備，未來一周，特朗普仲會有小動作，令全球金融市場持續動盪不安，往後是一條坦途定崎嶇路，就睇兩國造化。若然特朗普真的賭輸了，貿談反枱收場，反正唔見得會有贏家，只怕追沽的機會多的是。



選股方面，短期市況不明朗因素多，但在持續低息環境之下，機會還是存在。收益基礎及派息相對穩定的公用股及房產信託(REITs)，是相對攻守兼備之選。

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