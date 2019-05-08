亞洲股市：日股挫逾300點　韓澳股跟跌

中美第11輪貿易談判舉行前夕，市場憂慮情緒升溫，美股3大指數齊跌逾1%收市；亞洲主要股市緊隨下跌，日本日經225指數早段下挫348點或1.5%，報21,575點。



板塊方面，資訊技術股跌1.8%，工業股跌1.4%，地產及金融股跌幅不足1%。個股中，三井金屬礦業挫逾5%，日立製作所及武田藥品皆跌超過3%。



ABC-Mart下跌2%。公司4月份同店銷售按年跌3.3%，SMBC Nikko將其評級由「跑贏大市」降至「中性」。



日產汽車跌0.5%。公司4月中國內地汽車銷量按年減少2.9%。



迅銷跌1%。其UNIQLO於4月國內銷量按年跌1.7%。



南韓首爾綜合指數最新跌18點或0.8%，報2,158點。東陽網路及STX重工均跌逾2%。



三星電子跌1%。公司指近幾年無計劃生產OLED電視。



澳洲悉尼普通股指數跌46點或0.7%，報6,337點。板塊方面，資訊技術股跌1%，公用事業股跌0.6%。個股中，安斯沃恩遊戲科技跌3.6%，貝加乳酪跌2.2%。

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