港股跌勢回順　內銀油股有沽壓　騰訊獨撐

港股跌幅收窄，重上二萬九關。恒生指數暫跌過百點，企29,200水平。國企指數跌過百點，主板成交350億港元。



騰訊倒升逾2%撐市，重上390元。據報旗下「食雞」遊戲《和平精英》獲准收費。



其他重磅股維持跌勢，滙豐控股跌1.4%；中國平安跌1%；中國移動跌0.8%；友邦保險跌0.6%。



內銀及石油股合力拖低大市，工、中、建三大內銀股跌1.3%至1.7%；交通銀行跌2%。三桶油跌1.5%至2%。



汽車股跌勢持續，比亞迪股份跌3.7%，是表現最差國指成分股；吉利汽車、長城汽車及東風集團跌2%。





【09:23】中美貿易戰困擾 港股挫375點 車股沽壓重

市場憂慮中美貿易談判前景，美股隔晚全線冧2%；港股開市挫375點，恒生指數報28,987點。國企指數低開156點，報11,104點。



五大重磅藍籌全線下滑；中國平安跌2.2%；建設銀行低開1.6%；友邦保險低開1%；中國移動及騰訊低開0.6%及0.4%。



瑞聲科技跌3.5%，是表現最差藍籌；創科實業跌2.7%緊隨其後。醫藥股回吐，石藥集團及中國生物製藥跌2.6%及2.3%。



汽車股沽壓重，吉利汽車及長城汽車低開2.6%；華晨中國跌2.5%；比亞迪跌2.2%；廣汽集團及東風集團跌1.7%及1.2%。



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