A股快報：三大指數跌1至2%　滬綜指2900關又失守

中美開展第11輪貿易談判前夕，內地股市跌1%至2%。滬綜指再失2,900點關，低開53點或1.82%，報2,873點；深成指大幅低開189點或2.09%，至8,899點；創業板指數低開34點或2.32%，報1,469點。



板塊方面，船舶製造股領挫3.5%，釀酒股跌2.6%，鋼鐵股跌2.3%，金融股跌逾2%，地產股跌1.8%。



貴州茅台低開3%。對於控股股東茅台集團成立營銷公司，公司收到上交所監管函，要求說明成立營銷公司的主要考慮。另中金指其現價被低估，故上調其目標價25%至1,250元人民幣。



萬科低開2%。公司計劃發行、配發不超過公司H股20%的新增股份。



星宇股份低開0.8%。公司或在塞爾維亞設立首個海外工廠，預計2020年開始投資，員工將達1,000人。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

