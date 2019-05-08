【即市分析】北水撐場　騰訊有勢再試400元？

東方產經專欄作者桃桃：股王騰訊控股(00700)將於下周三(15日)公布首季業績，此前股價主要在380至400元之間高位整固，惟日前市況轉差，該股亦跟隨受壓，低位曾見370元水平，不過，昨日(7日)在資金流入支持下重拾升勢，收市升1.3%報380.8元。



資料顯示，昨日北水趁低入場掃貨，其港股通錄得2.32億元的淨買盤支持，為近一個月以來最多淨流入，難怪股價可由跌轉升。



回望去年同期，集團當時受遊戲業績增長放緩、大股東減持、內地加強行業監管以及中美貿易蹲等多個負面因素困擾，拖累股價由高位持續回落。不過，隨着負面消息逐步消化，內地恢復遊戲審批，騰訊亦多次榜上有名，其股價去年10月跌至251.4元觸底回升，上月更一度升穿400元關口。



睇番該股自去年11月底重上50日線後，先後4次下試該水平承接均現反彈，反映此位承接力不俗，且100日線剛升穿250日線現黃金交叉，中長線升勢似乎未改。集團將於下周派成績表，多間大行報告均認為其首季手遊業務增長加速，若然短線大市無重大利淡消息，北水買盤繼續撐場，股價挑戰400元關機會似乎存在，370元為主要支持所在。

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