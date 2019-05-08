港股格局：林一鳴料短期再跌數百點

資深財經專家林一鳴表示，目前大市仍是牛一階段，年內大市上升不少加上貿易戰陰霾下，出現調整亦屬正常，估計未來兩星期大市會繼續受壓。



在貿易談判桌上，美方態度強硬，曾表明即使中方如期抵美磋商，亦會對2,000億美元商品加徵25%關稅。他估計，恒指會再跌數百點。一旦全部商品都徵收關稅，料大市於去年低位24,540點有支持。然而，投資者毋需過份擔心，續指內地已有一系列救市政策，如放寬貨幣政策等。



大市調整，唯騰訊控股(00700)一枝獨秀，逆市升8.2港元或2.15%，最新報389元，市場指股價炒起，除了是北水趁低吸納，亦因遊戲《和平精英》可以「充值」，意味可以賺取收入。但林一鳴看淡公司前景，認為公司發展高峰時期已過，未來增長會持續放緩。



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