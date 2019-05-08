【即市分析】恒指一旦失守呢個位　後市會好閉翳…

內地完成四天五一假期後，回來A股市場走晒樣，滬綜指經已跌至2,900點邊。理論上，以滬綜指早前高位3,288點計，今次調整浪不能失守2,800點關，否則將會引發更大的沽售壓力。



至於恒生指數，雖然有別於去年1月的見頂形勢，今年4月指數仍在衝高。之不過，近期恒指在30,000點水平營造的圓底派發，確有點似去年先升而後回之勢。到底年內餘下時間，真的會如去年次季開始調整，一路跌到落末季先識停，抑或只是調整，後市仍有力反覆試高，關鍵係要睇實一個位。



從恒指的月線圖可見，無論是2015年抑或2018年，當恒指確認失守10月平均線後，才認定跌浪開始並入市追沽，都只少仲可以享受到跌浪的一半有多的波幅，即係等月線圖跌穿10月線才做淡都未算太遲。從另一角度睇，亦即是說，恒指一旦失守呢條線，後市「瓜多個菜」！



目前，恒指月線圖10月平均線喺邊？答案是27,769點。總而言之，謹記，若然今年港股真係要重演去年先升後跌之勢，後市會有幾差，就睇實呢個位，一旦插穿呢個位，一係瞓身沽，一係就無鞋挽屐走！



東方產經專欄作者錢修

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