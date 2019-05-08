新西蘭央行減息0.25厘　下調利率及通脹預測

新西蘭央行下調基準利率25點子，至1.5厘，與預期相同，前值為1.75厘。同時下調基準利率預測，預計今年9月的基準利率由此前預期的1.75厘削至1.59厘；2020年6月基準利率由預期的1.81厘下調至1.38厘；2020年9月基準利率由預期1.88厘削至1.36厘；2022年6月基準利率預測為1.93厘。



央行將截至2020年6月的1年期消費物價指數(CPI)預期由2%，下調至1.7%；料2021年CPI將達到2%。



央行表示，下調基準利率有助於形成更加均衡的利率前景。全球經濟增長放緩導致對新西蘭商品服務需求下降。



央行委員又同意，鑑於國內消費、預期經濟增長以及就業壓力，有必要進一步擴大刺激，認為仍有機會降息一次。

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