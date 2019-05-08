全球經貿戰︰美企盈利預測大鑊！8成高管冇預關稅提高

外電報道，中美貿易局勢突變緊張，出乎投資者以及美國公司高管意料之外。RBC Capital Markets調查顯示，根據第1季度電話會議記錄，企業對總統特朗普發動貿易戰的焦慮有所減退。近80%公司沒有對關稅置評；僅3%受訪者關注關稅產生負面影響，7%受訪者表示預測此事為時尚早。



RBC美國股票策略主管Lori Calvasina在報告指出，市場此前對達成協議抱憧憬；這反映於納斯達克100指數上周創收市紀錄新高，以及分析師停止將貿易因素納入盈利預測之中。如果關稅提高，這可能會帶來利潤指引方面的問題，因為目前的盈利預測是基於現有關稅水平，並且假設中美會盡快達成協議。



瑞士銀行估計，如果談判破裂，進口關稅提高，美國企業利潤可能會萎縮5%，從而抹去今年利潤增幅。瑞銀全球財富管理公司首席投資官Mark Haefele認為，在最壞情況下，美股可能下挫15%。



與此同時，美國參議院共和黨人對特朗普加徵關稅之舉呈分歧，許多人希望這只是談判策略，有為他打氣，也有人完全不買帳。競選連任的共和黨參議員正在衡量選民心意。



特朗普對中國的強硬立場則贏得參議院少數黨領袖舒默支持、發twitter撐「保持強硬」、「不要退縮」。





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