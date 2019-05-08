港股格局：沈慶洪指29500已成阻力位

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，大市周三(8日)承接隔晚美股跌勢，開市失守29,000點水平後有支持。港股正處於等消息待變格局，因市場正注視中美貿易談判，如談判無成果，導致美國加徵關稅，相信環球股市會有相當急的調整。他相信，短期內恒指於29,500點會有阻力，而支持位需下望至28,400點。



他認為，內地股市走勢亦與港股相近，若談判未有結果，滬綜指將維持上落市，預計於2,850點有支持，而3,000點大關將成為阻力。他提醒，如中美談判破裂，會對內地經濟構成重大影響，到時候或需留意人行會否推出寬鬆措施「救市」。



至於港交所(00388)將於今天交出季績，因港股首季表現向好，相信季績對股價影響並不大，但近期港股走勢未明朗，投資者不需急於部署。如持有港交所，需留意若失守100天線，即約254元水平，或需先行減磅。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm