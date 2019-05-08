新股專輯：光大水務「潛水」　總裁話預計之內

中國光大國際(00257)分拆中國光大水務(01857)首日掛牌，開市報2.99港元，與招股價相同，曾升上3元，但隨即「潛水」，最新報2.75元，較招股價低8%。



光大水務執行董事兼總裁安雪松表示，股價下跌是公司預料之內，因美股周二(7日)下跌，認為股價受大市疲弱所影響是正常情況。



他直言，公司業務集中在內地，來港上市可以更接近熟悉公司的投資者，相信在新加坡及香港雙重上市，能有更強的互補性，及有利公司集資。



對於公司五大客戶收入佔比約5成，他表示，這是公司發展策略之一，集團項目主要集中在中國經濟發達地區，如長三角地區，能使收入來源更集中，從而降低業務的管理成本及提高項目間的協同性，日後將計劃業務拓展至珠三角、大灣區等地區。



他續指，隨着客戶群範圍拓展，相信可減低客戶的集中度，期望每年新增項目不低於雙位數，並會積極探討海外發展，如東南亞及「一帶一路」沿線地區，亦會優先考慮母企項目所在地，因可與母企產生更大的協同效應。



公司過去兩年的毛利率錄得跌幅。安解釋，公司過去有許多項目在建設中，導致收入結構有所變化，強調隨在建項目逐步落成及投產，毛利率將有所回升。



他又指，公司所屬行業的資金需求較大，故公司十分關注發展地方的財政能力，而目前帳款回收理想，日後亦會持續關注當中風險。



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