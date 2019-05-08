中國4月出口按年增3.1%　首4個月對美國出口跌4.8%

中國海關總署公布，按人民幣計，中國4月出口按年增長3.1%，預期升8%，前值升21.3%。進口按年升10.3%，預期升3%，前值跌1.8%。4月貿易順差935.7億元，預期順差2,167.5億元，前值順差2,212.3億元。



首4個月計，中國貨物貿易進出口總值9.51萬億元，按年增長4.3%。其中，出口5.06萬億元，增長5.7%；進口4.45萬億元，增長2.9%；貿易順差6,181.7億元，擴大31.8%。其中，中國對美國出口按年跌4.8%，自美國進口跌26.8%；對美國貿易順差5,701.9億元。



按美元計，4月份中國出口按年跌2.7%，預期升3%，前值升14.2%。4月進口升4%，預期跌2.1%，前值跌7.6%。4月貿易順差138.4億美元，預期順差345.6億美元，前值順差由326.4億美元修正至326.5億美元。



首4個月計，中國進出口總值1.4萬億美元，下降1.1%。期內，出口7,446.1億美元，增長0.2%；進口6,552.1億美元，下降2.5%；貿易順差894億美元，擴大26%。



此外，1至4月份大豆進口2,439萬噸，單計4月份進口764萬噸。



1至4月原油進口1.65億噸，單計4月進口4,373萬噸。



1至4月天然氣進口3,189萬噸，4月單月進口765萬噸。



1至4月煤炭進口9,993萬噸，4月單月進口2,530萬噸。



1至4月鐵礦石進口3.4億噸，4月單月鐵礦石進口8,077萬噸。



1至4月未鍛銅進口159萬噸，4月單月未鍛銅進口41萬噸。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

