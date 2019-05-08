CPI到底咩水平？外媒分析踢爆美國通脹過低之謎！

過去幾年，市場上一直充斥美國通脹極低的聲音，因此預期美國利率可更長時間內保持低水平。但外媒分析文章指出，市場只是把目光聚焦在消費者物價指數(CPI)，忽視了美國資產價格指數爆炸式增長、資產泡沫已對美國和全球經濟造成通脹威脅。



分析指，創紀錄的低利率和價值數萬億美元的流動性注入了全球金融體系，目前標普500指數漲幅遠遠高於收益，標普500的估值水平已開始接近1929年。聯儲局對股票和其他資產進行的通脹刺激，已使美國家庭大量資金湧入股市，美國家庭財富形成了危險的泡沫。



自1952年以來美國家庭資產淨值平均為GDP的384%，但目前已達創記錄水平至535%。分析認為，資產價格不斷上升，聯儲局想要維持經濟增長，只能進一步釋放流動性，否則資產價值下降，將會導致美國居民的消費信心下降，從而拖累經濟。



而對於CPI目前不足2%，分析指，導致這一低估是由於美國消費者物價指數的公式發生了變化。如果使用和1980年同樣的CPI公式，則通脹在過去10年實際上以近10%的年率在增長。即使以1990年已調整過的CPI計算公式，美國通脹目前也達5%。





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