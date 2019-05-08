【即市分析】美團呈強　醜股大翻身？

東方產經專欄作者帥哥：美團點評(03690)日前公布進軍餐飲以外的配送平台服務，包括新鮮食品、藥物及生活雜貨等，希望更善用物流資源及優勢。股價連續兩日飆高，現升2.2%報58.1元。



花旗最新報告認為，美團和全球同業相比業務前景和估值具吸引力，料2020財年起或可錄盈利，故首予其「買入」評級，目標價78元。



集團去年全年因優先股估值變動而錄得巨虧1,154.93億元人民幣，破港股虧損紀錄，加上股份禁售期屆滿，股價一度受壓，惟低見47元後觸底回升，近月股價拾級而上，今早更成功升穿上次高位阻力58元，走勢現突破。



另外，同股不同權股份有望於7月納入滬港通及深港通，意味着「北水」可透過港股通買賣相關股份，屆時可望成為股價上升的催化劑。不過，集團基本因素未見明顯改善，股價升勢能否持續仍待觀望，只能作小注跟進，跌穿53元支持止蝕。

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