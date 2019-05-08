召車應用Lyft首季收入急升95%　暗示虧損見頂

美國上市的召車app公司Lyft公布上市後首份業績，今年首3個月收入急升95%至7.76億美元(約60.5億港元)，較預期高出3,800萬美元，但虧損達11.4億美元，較去年全年總和還要多，但財務總監Brian Roberts大派定心丸，暗示公司今年虧損見頂。



Lyft上季虧損爆升，大部分原因是上市時錄得8.59億美元股份薪酬開支，而上季經調整後蝕2.115億美元，分別少過去年同期及市場預期的2.284億及2.74億美元。Lyft又預測第二季收入介乎8億至8.1億美元，好過市場預期的7.82億美元。



Lyft股價周二收報59.34美元，跌2.03%，較招股價72美元潛水約18%。

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