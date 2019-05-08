m18講場：光大李曉鵬鬼馬　提早敲鑼

中國綜合水環境解決方案供應商光大水務(01857)周三(8日)首日掛牌，作為光大集團一員，緊係唔少得光大系嘅高級管理層到賀啦！



上市儀式上，就見到集團董事長李曉鵬、光大國際(00257)董事長蔡允革，仲有光大水務及光大綠色環保(01257)董事長王天義。



光大系愈來愈多業務在港上市，唔知係咪太興奮，李曉鵬忍唔住喺正式敲鑼前10秒敲番下，嚇到一眾嘉賓以為自己錯過咗歷史性一刻。李曉鵬就話唔驚，敲鑼只係一刻，重要嘅係公司以後發展！



佢仲話，4年前光大水務透過反收購喺新加坡上市，今次嚟香港上市，好有親切感，相信在港上市嘅光大系企業，可以有更好嘅協同性，更好嘅發展，仲話希望集團嘅環保業務可以為社會、世界有更好貢獻，為地球出一分力！



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