【午市重點睇】資金避險日圓及黃金

●美匯指數在亞洲市又回至97.4，圓匯漲至110.02；歐元兌美元重上1.12，英鎊企1.307。港匯企7.848。在岸、離岸人民幣分別在6.76及6.78水平。金價漲至1,286美元，布油重上70美元關﹐最新報70.25美元，紐油報61.89美元。道指期貨回升。



●港股一度失守二萬九，恒生指數半日跌206點或0.7%，報29,156點；騰訊力撐，中資金融有沽壓。https://bit.ly/2PRMZbi

-騰訊逆市飆約3%，「食雞」遊戲獲准收費。

-異動股：統一企業首季績優，股價飆15%。

-港股格局：林一鳴料短期再跌數百點；沈慶洪指29,500已成阻力位。

-新股光大水務「潛水」，總裁話預計之內。



●【即市分析】

-恒指一旦失守呢個位，後市會好閉翳…https://bit.ly/2WAcEIk

-北水撐場，騰訊有勢再試400元？https://bit.ly/2JnNTex

-港股飄忽，宜靠邊站。https://bit.ly/2Yai4dl



●A股快報：三大指數表現反覆，滬綜指半日跌0.1%；深成指升0.5%。https://bit.ly/2Vk5BXm



●亞洲股市：日股中段續挫逾300點。https://bit.ly/2VM5eo7



●中國4月出口按年增3.1%，首4個月對美國出口跌4.8%。https://bit.ly/2ViSSUS



●新西蘭央行減息0.25厘，下調利率及通脹預測。https://bit.ly/2V5xRbf



●香港銀行同業拆息隔夜續跌至0.82厘；1個月期跌至1.77厘。



●人民幣中間價上調18點子，報6.7596。



●人行逆回購100億元人民幣，今日無逆回購到期。



●日本央行會議紀錄︰多數委員認同必須保持強力寬鬆。



●雀巢轉變美國配送模式，明年中前擬裁員4,000人。



●全球經貿戰︰美企盈利預測大鑊！8成高管冇預關稅提高。https://bit.ly/2VkN3qc



●CPI到底咩水平？外媒分析踢爆美國通脹過低之謎！https://bit.ly/2H4Bn0O



●貝萊德策略師︰目前的低利率環境，孳息率曲線倒掛已失去預測經濟衰退的能力。https://bit.ly/2J3abTm



●Facebook拓加密貨幣付款平台，傳與Visa、Mastercard等信用卡公司磋商。



●三星就未能確定摺屏手機Galaxy Fold的出貨時間，向美國的預訂人士發郵件致歉，並提及訂單或會被自動取消。



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