樓價UPDATES：收租客910萬購太古城連租約戶

鰂魚涌藍籌屋苑太古城抗跌力強，長線投資者有感屋苑租務需求活躍，拍板買入連租約兩房單位收租。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●小西灣藍灣半島3座高層E室，實用面積436方呎，兩房間隔，以845萬元成交，實用呎租19,381元。



●跑馬地比華利山D座低層2室，實用面積1,432方呎，四房間隔，原叫價3,689萬元，議價後微減9萬元，以3,680萬元易手，實用呎價25,698元。



●鰂魚涌太古城鄱陽閣中層C室，實用面積489方呎，兩房間隔，以910萬元連租約售出，實用呎價18,609元。



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九龍區



●將軍澳城中駅9座中層B室，實用面積731方呎，三房間隔，原叫價1,185萬元，減5萬元，最終以1,180萬元易手，實用呎價16,142元。



●將軍澳居屋安寧花園1座中層C室，實用面積431方呎，兩房間隔，自由市場成交價618萬元，實用呎價14,339元。



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新界區



●馬鞍山新港城Q座高層04室，實用面積361方呎，兩房間隔，以640萬元易手，實用呎價17,729元。



●上水蔚翠花園5座中層H室，實用面積715方呎，三房間隔，以720萬元售，實用呎價10,070元。



●東涌映灣園8座極高層C室，實用面積550方呎，兩房間隔，以705萬元沽出，實用呎價12,818元。



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