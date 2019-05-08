港交所首季多賺1.8%　午後倒升完再跌過

港交所(00388)中午公布首季多賺1.8%，股價午後一度倒升0.3%，至266.2港元的日中高位，最新又倒跌1.5%，至264.2元；成交暫約7.5億元。





【12:15】港交所首季純利逾26億元 北向成交額創新高

香港交易所公布，截至2019年3月31日第一季股東應佔溢利為26.08億元，按年增約1.8%，每股基本盈利2.09元，不派發季度股息。



期內港股日均成交額按年減30.8%，至1,011億元；EBITDA利潤率為77%，與去年首季相同，並較去年全年增約3%。



集團首季收入及其他收益為42.88億元，按年升3.3%，主因包括：1)來自集體投資計劃的公平值收益的投資收益淨額增加，加上保證金及公司資金的利息收入上升；2)來自滬深港通的收入及其他收益創季度新高；3)現貨市場成交額及衍生產品市場成交合約張數減少，令交易及結算費收入下降的影響。



另外，隨着MSCI、富時羅素及標普道瓊斯指數計劃進一步納入中國A股，今年首季北向交易平均每日成交額創季度新高，較2018年第四季的舊紀錄高出67%。



港交所行政總裁李小加稱，儘管宏觀環境更具挑戰性，令現貨市場成交較去年同期回軟，但港交所於2019年仍有個好開始；該所將繼續專注其3年戰略規劃及控制成本，且有能力隨時抓緊進一步發展增長的機會。



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