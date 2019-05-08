大和：《和平精英》為騰訊帶來收益　目標價435元

大和證券發表報告，指騰訊控股(00700)昨天(7日)已宣布《絕地求生》手遊(內地版)正式停機維護，相關伺服器已停止，但同時公司宣布推出手遊《和平精英》開放公測，據悉遊戲形式大致與《絕地求生》相似，且已於4月10日獲內地監管當局發出可收費的審批許可。



該行料，《絕地求生》手遊用戶將會遷移至《和平精英》，雖然可能引發部分用戶流失，但新遊戲允許向內地用戶收費，將可為騰訊收入帶來貢獻。



大和重申對騰訊「跑贏大市」評級，未來12個月目標價435港元，此相當預測2019年至2020年平均市盈率33倍，建議投資者伺機吸納。騰訊股價周三做好，一度升近4%，高見395元。



另外，據內地科技網站指，《和平精英》獲得版號前，騰訊遊戲工作室大多數人都沒聽說過這個產品，保密程度很高。新遊戲跟《絕地求生》設置的背景相似度很高，更可繼承《絕地求生：刺激戰場》的遊戲數據，用家可以直接過戶至新遊戲，《和平精英》可說是「食雞」遊戲的還魂之作。



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