金誠控股被債主要求提前償還貸款

金誠控股(01462)公布，於今年4月訂立1.2億港元貸款協議，須於2020年3月16日償還。惟於5月3日，公司收到代表貸方的香港律師事務所發出的通知，要求公司即時還款。



此外，公司於2017年12月15日訂立總計1,750萬歐元的兩份貸款協議，當中1,250萬歐元與於2020年12月14日償還，500萬歐元與於2020年12月11日償還。但於5月6日，公司收到來自貸方的兩份提前還款通知。



另外，考慮到執行董事兼主席韋杰及執行董事徐黎雲失聯，而黃金定辭任執行董事、公司秘書、財務總監、授權代表及法律文件代理人的職務，董事會認為公司不能夠維持適當的董事會運作，以確保符合上市規則。



集團的日常業務運營乃由集團高管承擔，其中，黃金定作為高管團隊的至關重要的人員擔任過多項核心職務，亦為當時唯一未失聯之執行董事。因此，黃辭任將對集團的營運造成重大不利影響。



公司將繼續暫停買賣，直至履行復牌指引及其任何補充或修改內容。



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