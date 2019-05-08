全球經貿戰︰一旦中美談判破裂　人民幣可否「守七」？

彭博社綜合多位交易員和分析師觀點指出，當前人民幣匯率並未充分計入中美貿易談判階段性破裂的風險，如果周五(10日)美國真的提高對華關稅，人民幣兌美元至少會跌破6.8關。但即使出現談崩的最壞情況，市場人士仍相信中國官方可以維穩人民幣匯率。



瑞穗銀行高級策略師張建泰表示，市場還沒充分計入美國周五提高關稅的風險，否則人民幣應該跌到6.9。如果談判出現變數，中國央行一定會維穩市場，不會放任貶值以免一發不可收拾、導致資金外流和中國經濟、金融市場不穩定。而對中國央行來說，7.0是人民幣匯率的底線。



目前包括美銀美林、摩根大通、德國商業銀行、星展銀行等多家外資機構都預測，如果中美貿易談判破裂，人民幣兌美元將跌向6.9，甚至7.0。



FXTM駐倫敦外匯分析師Lukman Otunuga表示，投資者並未充分預期關稅威脅會生效，市場仍謹慎樂觀認為特朗普在玩談判策略，以期贏得更多籌碼。



德交所旗下國際市場新聞社(MNI)貿易專家稱，倘若特朗普兌現其關稅威脅並引發中國報復，則兩國之間的貿易談判可能會被拖到2020年。



中金分析師易峘等今日在報告指出，短期人民幣匯率的波動可能加大，但過後人民幣匯率有望從內需改善獲得更多支持，預期下半年人民幣可在「穩貨幣+寬財政」的政策組合切換下得到支撐。





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