【瑞通推介】即市資金留意騰訊熊證

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者憂慮中美貿易分歧，道指隔晚曾跌超過600點，全日跌473點或1.8%，收報25,965點。



恒指周二(7日)收報29,363點，漲153點或0.5%，但全日反覆。港股周三(8日)早段再度捱沽，最多跌近400點，曾跌穿29,000點，其後跌幅略為收窄。其好倉(牛證及認購證)周二淨流出逾6,800萬港元，淡倉(熊證及認沽證)同日淨流入逾3,000萬元，反映投資者趁港股反彈減持好倉，另有人開淡倉看跌。周二其牛證街貨重貨區為收回價28,900至28,938點，而熊證街貨收回重貨區為30,100至30,199點。



騰訊控股周二支撐大市，周三早段曾跌1.2%，其後迅速回升，由即市低位最多反彈逾3%，高見395元，亦限制早段大市跌幅。周二晚深夜公司旗下的手遊《和平精英》，新增了「充值」入口，市場憧憬意味公司將來可以通過手遊賺取收入。周二有近2,000萬元淨流入其好倉，而其淡倉亦有逾1,700萬元淨流入，或反映投資者對其短線股價走向看法分歧。



友邦保險將於周五(10日)公布首季營運數據，多間券商認為集團首季新業務價值料可按年增長約兩成。股份周二回升1.68%，收報81.8元，一舉收復10天和20天線。然而大市轉弱，該股周三早段跟隨調整1%，於81元附近徘徊。股份近月輾轉向上趨勢未改，加上市場憧憬集團是內地未來加大開放保險市場的受惠者，股價或仍有機會挑戰近期的上市高位84元，下方支持參考近期守穩的79元。周二分別有228萬和255萬元分別淨流入其好倉和淡倉，連續兩日看到資金對該股後市走勢好淡分歧。



美團點評周二曾高見57.5元，揚4%，收市升2.8%，報56.8元，收復10天線。股份周三早段逆市升3%，見近兩個月高位。集團近日推出新品牌「美團配送」，開放配送平台，並與家樂福等企業達成合作。逾140萬元於周二淨流出其好倉，淡倉則有8萬元淨流入。



近期走弱的中國移動，周二逆市跌0.6%，全日受制於74元。股份周三早段續弱，連跌3日，創72.6元之半年低位，年內升幅已全部蒸發。周二分別有73萬和45萬元分別淨流入其好倉和淡倉。



中國海洋石油周二結束4個交易日跌勢，回升逾3%，以接近全日高位13.9元收市，是周二表現最好監籌，但現時仍處多條平均線之下。該股周三早段跌幅約2%。周二有逾40萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄逾30萬元淨流入。



瑞通相關認股證之選擇：

騰訊貼價、中短期購證(27118)，行使價400.6元，2019年8月到期，實際槓桿9.2倍。輕微價外、中短期沽證(29374)，行使價350元，2019年10月到期，實際槓桿7.7倍。



友邦貼價、中短期購證(27947)，行使價84.88元，2019年9月到期，實際槓桿10.5倍。輕微價外、中短期沽證(29702)，行使價74元，2019年10月到期，實際槓桿7.9倍。



美團貼價、中短期購證(15556)，行使價60.88元，2019年9月到期，實際槓桿4.6倍。



中海油貼價、中短期購證(28637)，行使價14.28元，2019年9月到期，實際槓桿7.2倍。



中移輕微價外、中短期購證(18197)，行使價78.8元，2019年10月到期，實際槓桿10.9倍。貼價、中年期沽證(18198)，行使價70.88元，2019年11月到期，實際槓桿7.2倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指N類牛證(62214)，收回價及行使價28,300點，槓桿比率37.8倍。熊證(59190)，收回價29,790點，槓桿比率26倍。



騰訊牛證(59023)，收回價369.3元，槓桿比率19倍。熊證(59780)，收回價402.9元，槓桿比率17.1倍。



友邦牛證(69712)，收回價76.1元，槓桿比率15倍。熊證(64586)，收回價84.5元，槓桿比率15.6倍。



美團牛證(59429)，收回價54.8元，槓桿比率7.6倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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