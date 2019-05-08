摩通戴蒙再警告︰必須準備好應對債息上升

摩根大通CEO戴蒙(Jamie Dimon)在北京舉行的年度中國峰會期間接受採訪時表示，美國10年期債息處2.5%實在太低，聯儲局採取觀望策略沒有錯，但最好放棄對利率的預測。他又稱，不知道2019年結束時孳息率的水位，但就再次警告必須做好應對孳息率上升的準備。



戴蒙去年8月曾預測債息可能會超過5%，當時聯儲局仍預計2019年會有一系列加息；不過自此美國國債孳息率開始回落。雖然沒有對10年期美國國債孳息率年終水平再作預測，但他表示，當經濟增長相當不錯的時候，4%的孳息率也不算糟糕。聯儲局購買政府債券肯定對10年期孳息率產生影響。



他又意有所指表示，美國政策由股市決定將是一個巨大的錯誤。戴蒙去年曾表示，自己若參選總統，可以「打敗特朗普」，因為「我比他聰明」；其後惹來特朗普反擊。



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