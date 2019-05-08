【高盛推介】騰訊反彈　輪證攻略

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周一(6日)跟隨大市跌約3.1%，周二(7日)反彈1.4%。周三(8日)早段則低開約0.5%後隨即逆市反彈。



該股將於下周三(15日)公布今年首季業績，有券商預期隨着管道透明度提升，今年首季之後的手遊增長將再次加快，並上調目標價至445元。此外，公司旗下自研的手遊《和平精英》於周三正式公測並設充值入口。



觀察個股認股證資金流向，可見近日資金追捧認購證，過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約8,160萬元。而認沽證於周二則獲資金轉向，錄得約570萬元資金流入。另一方面，牛熊證情況相若，牛證於過去3個交易日皆錄得資金流入，當中周二有約1,890萬元。而熊證於周二亦錄得約1,170萬元資金流入。



觀察市場上的認購證，可見近日市場關注行使價426元附近，9月份到期的產品。投資者如看好，可留意當中槓桿較突出的騰訊購證(12135)，行使價426.28元，2019年9月23日到期，實際槓桿9.4倍，熱門條款產品中，槓桿最高。



投資者如計劃部署牛證，可留意高槓桿的騰訊牛證(63111)，收回價370.18元，行使價368.18元，換股比率100，槓桿比率16.8倍，市場上槓桿最高牛證。



相反，投資者如看淡，認沽證中貼價的選擇可留意價外幅度約5%，年期約5個月的騰訊沽證(17407)，行使價370元，2019年10月16日到期，實際槓桿7.4倍，貼價條款產品中，槓桿最高之一。



高槓桿的選擇可留意價外幅度約12%，年期約3個月的沽證(11440)，行使價343.68元，2019年7月25日到期，實際槓桿14.3倍，行使價340至380元間、兩個月期以上的低街貨產品中，槓桿最高。



投資者如計劃部署熊證，可留意騰訊熊證(58883)，收回價398.88元，行使價400.88元，換股比率100，槓桿比率31.2倍，相近收回價熊證中槓桿最高。



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