理性瘋狂！人行前智囊：中國最早周五與美達協議

外國傳媒報道，中國人民銀行前顧問、現任清華大學中國與世界經濟研究中心主任李稻葵表示，中國最早會在周五(5月10日)或之後不久，與「理性瘋狂」的美國總統特朗普達成貿易協議，因為雙方都想解決貿易糾紛。



李稻葵周三(5月8日)在北京接受彭博採訪時表示，特朗普看似瘋狂，但是「理性瘋狂」，他希望通過施壓，為美國獲得更好的貿易協議；不管是特朗普還是中國，雙方終歸是理性的。



他認為，特朗普周末在Twitter上威脅，將在周五向中國輸美商品額外加徵關稅，表明他正在爭取更好的協議。特朗普希望在美國政界面前表現得很強硬，但最終還是想達成協議，中方也希望達成一致。



他表示，儘管美國希望中國在貿易方面讓步，有九成乃至更多實際上是符合中國自身的改革目標，但不管簽署何種協議，其措辭必須給中方留有足夠顏面。中國不想看起來被美國欺凌，而美國的談判代表過於拘泥於法律條文，沒有充分考慮到中國的政治情況。



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