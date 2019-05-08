全球經貿戰︰再有台資機構遷出部分中國生產線

外國傳媒報道，隨着中美貿易談判變數不斷，有企業已不再觀望，加速將生產轉移出中國內地。



台資機構台達電為微軟和華為等客戶的數據中心、工廠等場所提供電源管理與散熱解決方案。在面臨貿易戰風險和美國提出安全問題之際，將把部分生產轉移到其總部所在地台灣及泰國。與此同時，更在印度建立3至4家工廠。



台達電行政總裁鄭平承認，印度的技術生態系統仍遠不如中國般發達，但仍將印度加入到現時橫跨歐美的生產鏈之中。



他上周表示，這些工廠的產品將主要面向印度國內市場。「印度製造」的趨勢是不可避免的，因印度是個巨大市場，但當地供應鏈未來是否完整，並且可用於出口仍需觀察。



他又稱，中美之間的緊張關係升級，以及對「中國製造」硬件的安全性擔憂，尤其是對聯網產品的安全擔憂，也促使特定的客戶要求將生產轉移。有些客戶擔心他們的信息可能會通過「後門」遭洩漏，但他未詳細說明。



台達電亦宣布，未來3年在台灣投資132億元台幣(約33億港元)，未來4年招聘7,000多名工程師，目標是降低公司對中國內地的依賴，將在內地生產的產品比例從目前的70至73%，降至大約60%。

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