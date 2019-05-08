樓價UPDATES：YOHO MIDTOWN七天錄6宗買賣

二手需求主導下，交投量未見回落，元朗YOHO MIDTOWN過去7天連錄6宗買賣，包括兩房單位成交價達840萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●西半山美蘭閣中層C室兩房單位，實用面積341方呎，望城市景，以785萬元易手，實用呎價23,021元。



●西灣河欣景花園1座高層A室，實用面積732方呎，套三房間隔，以1,200萬元易手，實用呎價16,393元。



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九龍區

●九龍灣德福花園T座低層12室三房戶，望內園景，實用面積約545方呎，以約820萬元放盤，最初不設議價空間，但經過數次洽商後，終願意減至810萬元沽貨，實用呎價約14,862元。



●茶果嶺麗港城本月暫錄5宗買賣，平均實用呎價14,391元，包括11座低層F室，兩房間隔，議價後以832萬元易手，實用面積517方呎計，折合呎價16,093元。



●將軍澳廣場6座高層E室兩房單位，實用面積約429方呎，新近以773.8萬元獲承接，實用呎價約18,037元。



●奧運站凱帆軒錄本月首宗成交，以868萬元，購入該盤3座中層E室兩房戶，實用面積456方呎計，折合呎價約19,035元。



●深水埗五聯大廈低層E室，實用面積352方呎，採三房間隔，最初開價400萬元，現以388萬元轉售，實用呎價11,023元，新買家本打算入市新盤作長線投資收租用途，惟樓花期長達2年，終回流二手市場尋寶，可即買即收租，原業主持貨4年，帳面獲利188萬元，單位升值94%。



●長沙灣碧海藍天6座低層A室，三房一廁間隔，實用面積約577方呎，以約25,000元放租約個半月，議價後減價2,200元，獲外區客以22,800元承租，實用呎租約39.5元。



●荔枝角美孚新邨7期萬事達廣場1號低層D室，實用面積約521方呎，兩房間隔，日前以805萬元易手，實用呎價約15,451元。



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新界區

●元朗YOHO MIDTOWN本月錄6宗買賣，平均實用呎價約15,786元，最新錄得5座高層B室，兩房間隔，獲用家以840萬元承接，實用面積475方呎計，折合呎價17,684元。



●天水圍栢慧豪園6座低層F室，實用面積501方呎，兩房間隔，叫價638萬元，放盤約10天，業主願減價，最終以600萬元沽出，實用呎價11,976元。



●天水圍嘉湖山莊本月成交步伐減慢，迄今錄得約7宗成交，其中美湖居7座高層B室，套三房間隔，屬難得的交吉盤，快速獲買家以660萬元承接，實用面積623方呎計，折合呎價10,594元。



●馬灣珀麗灣本月暫錄3宗買賣，包括17座低層L室，實用面積372方呎，一房間隔，剛以518萬元易手，實用呎價13,925元。



●東涌映灣園7座低層G室，實用面積約736方呎，三房一套間隔，享內園及池景，原業主叫價850萬元，減價40萬或約5%，最後以810萬元成交，折合呎價約11,005元，屋苑於本月暫錄約4宗二手成交，平均實用呎價約11,000元。



●沙田第一城本月暫錄約5宗成交，最新錄48座中層C室，實用面積304方呎，兩房間隔，以598萬元售出，實用呎價19,671元。



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