【即市分析】港股跌市都有奇葩…

東方產經專欄作者股博士：港股風高浪急，不過幾差的市況都有上升個股，好似統一企業中國(00220)剛公布，今年首3個月稅後利潤3.8億元人民幣，股價早段曾抽升15%高見8.3元，即市升12%報8.08元，究竟博唔博得過？



從基本面分析，雖然話中美兩國一日未簽貿易協議，貿易戰前景依然未明，不過從今轉統一企業績表現看來，貿易戰對其營運影響不大；反之，資金見現時風頭火勢，中央必然推動內需消費以支撐經濟，投資者追入較穩健的內需股意欲增加，股價轉強亦合理。



此外，大行高盛及美銀美林皆於其公布業績後，分別上調其目標價至7.5元及8.2元，以反映首季業績勝預期因素，可見市場反應都唔錯。



不過，考慮到外圍依然風高浪急，即使該股今日因佳績及大行唱好而炒上，惟即市再上動力一般，建議未持貨者先納入觀察名單，謀定後動。

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