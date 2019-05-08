按證公司推保單逆按計劃　本月底起接受申請

香港按揭證券公司宣布，旗下「HKMC退休方案」增添保單逆按計劃的新產品。所謂保單逆按計劃，即讓借款人以人壽保單為抵押品，提取保單逆按貸款。借款人可選擇於固定年期內或終身每月收取固定年金，亦可提取一筆過貸款以應付特別需要。



一般情況下，借款人終身毋須還款。當借款人百年歸老後，貸款機構將以人壽保單的身故賠償金額清還貸款。



按揭證券公司執行董事兼總裁李令翔表示，這產品以身故賠償而非現金價值作為計算基礎，也就是說將原來的身後之財轉化為即時現金流，以應付退休的需要，也具備「HKMC退休方案」旗下產品快(Immediate)、穩(Stable)、長(Lifelong)的特性。



保單逆按計劃將由今年5月30日起接受申請。



保單逆按計劃的申請人須為60歲或以上持香港身份證人士，而且人壽保單必須已完全清繳保費及不涉及投資成分，才可作為合資格抵押品。此外，被抵押的所有壽險保單，合共可用作計算年金的身故賠償總額以1,500萬為上限。



貸款利率方面，分為定息及淨息兩種，定息息率約為4厘，而淨息則為「P-2.5厘」，即2.875厘。李令翔認為利息水平「唔貴」，並指定息利率受市民歡迎，指旗下與「保單逆按」相類似的另一退休保障產品「安老按揭」的定息息率同為4厘，客戶中有逾七成人採用定息計價。



被問到對保單逆按計劃的市場反應，李令翔僅指相關產品新穎，預計需要時間作公眾教育及宣傳，指未來會舉行一連串的活動推廣。



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