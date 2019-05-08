勞勞碌碌爆晒煲？要40歲前退休　真係有計！

以下的文章，是給予仍然活在「朝9晚5」、甚至「朝9晚9」的你，又或者「為了小孩，好難言退」、「沒有小孩，但正在供樓，慘過手停口停」的人...怎樣能做到30多、甚至40多歲就退休的「真人故事」！當中涉及一個叫「FIRE」的名詞，究竟「這團火」是甚麼呢？



【FIRE是甚麼？】

在美國，千禧一代擁抱了一個所謂「FIRE」運動，即「financial independence, retire early(財務獨立，提早退休)」的縮寫。



FIRE是以投資為藍本，計算未來40年複利率，或計算透過買入低成本指數基金(例如香港的盈富基金)、房地產出租投資回報率等，來作為退休後的花費來源。FIRE的討論圍繞財務管理，例如：將你的儲蓄比例增加到70%策略、怎利用航空公司回贈實現廉價出行、在雜貨店節省幾蚊幾毫的方法等。



FIRE可分為數種：一些人的做法是「瘦FIRE」(即極度節儉)，一些人是「肥FIRE」(即保持較常規生活水準的同時，努力進行儲蓄和投資)，一些人是「咖啡式FIRE」(即儲到錢退休後會做兼職，為的是公司提供的醫療保障)。



看到這裏，相信你也猜到FIRE的意思。簡而言之，就是「乜都慳」，要實現最大化的減少開支，同時將剩下來的錢做低風險投資，例如買樓收租或買股票指數基金，到了這些投資收入足以支持往後生活，就是「已FIRE」，即意味目標達成，例如每年投資回報4%，就用這「4%」作為生活費，不動搖「種子錢」，這樣就可以持續無憂地退下來。



不過，FIRE是有條件的，例如：已婚人士較容易實現、願意不追求奢華生活、願意子女入讀政府學校，總之要肯過平凡生活，才有望30至40歲實現「已FIRE」。



【真實例子】

當然，要做到提早退休並不容易，你很有可能需要大幅削減開支及提高儲蓄率。不過，有能夠做到真正提早退休的「過來人」表示，金錢策略不是唯一要注意的，最重要是實踐上述提及的FIRE。



博客1500Days.com創辦人Carl Jensen於2017年、年屆43歲時提早退休，並擁有兩名小孩。他說：「我後悔之前太勞苦，直至認識到FIRE。」



他說：「當我還是年輕的時候，死心塌地累積財富，每周經常工作逾80小時，並與太太將房屋分租出去，但無論怎樣也積累不了太多財富，30多歲仍是過着模糊的生活，我期望提早退休，解決所有問題，但做不到。最後我接觸了FIRE才大開眼界，與妻子傾談後，想出了一個計劃：在接下來的5年從收入中儲一大筆錢，並大幅削減開支，直到兩人的淨資產達到120萬美元左右。」



結果他於2017年退休了！退休期間，他和妻子、兩個小孩每年靠大約4萬美元的投資收入生活。他表示，賣掉了自己的4房大宅，降級到一個面積較小的單位，就擁有用來投資的「種子錢」，以實現FIRE。



由於他的妻子喜歡寫作，目前仍在工作，但不用為錢而做，他們還沒有動用FIRE的退休帳戶「種子錢」，日常用品購自超市，汽車和家裏的維修都是Jensen自己主理。



Jensen是跟隨FIRE的「4%法則」，即每年只會提取「種子錢」之中的4%作為花費，而該4%可以是投資回報，故未必會令「種子錢」減少。



【投資儲蓄及投資】

看完Jensen例子，或許讀者對「FIRE」仍未太明白，再看看以下例子。



有一對夫婦，在1991年、年僅38歲時就退休了，並在過去28年走遍全球，按自己的心意生活。究竟是怎樣？



故事的主角是Billy及其妻子Akaisha Kaderli，他們能提早退休不是因「中了六合彩」，也沒有繼承遺產，甚至沒有100萬美元積蓄，而是相信FIRE，退休時儲了50萬美元(約390萬港元)。



由於他們一早就想提早退休，於是計算出每年可靠2萬美元(約15.6萬港元)生活，將之乘以25年，意味只需50萬美元即可。2萬美元就等如每年提取50萬美元的4%，其餘的錢可繼續透過投資增長，足夠數十年使用。



他們設定50萬美元儲蓄目標時已36歲，接下來靠的是「慳」，兩年多後再出售物業及餐館，成功儲了50萬美元。



至於怎樣「錢滾錢」？他們主要投資美股標指指數基金(即類似香港的盈富基金)。Billy指出，自1991年1月退休以來，標指每年平均回報達10%，但他們只提取2或3%作使費，餘下7或8%再投資，結果現時資產淨值較當年退休時更高。



或許目前大家對FIRE的主旨較清楚了！



【不要被「仇敵」阻止你】

當然，上述夫婦計劃在30多歲就退休，除了你可能會質疑之外，他們當時也受到朋友及家人極大反對！原因當然是「不要浪費青春、不往上爬會後悔...」



他們承認，朋友及家人大力反對是實踐FIRE的「最艱難」部分，因他們不會送上祝福。當然，接近30年了，回首過去，目前那些朋友仍要努力及辛苦工作，並尋找如何提早退休的方法。



因此，他們認為，若決定要實行FIRE，就要堅定地去做，不要聽太多人的意見。當然，夫婦勸勉一定要夠「定力」，不能做「大花筒」，計劃要可行，不任意妄為，這並不容易。

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