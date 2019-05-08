華僑永亨：虛擬銀行不會取代傳統銀行

首批主打「全無分行」的虛擬銀行有望最快於未來6至9個月內開業，華僑永亨銀行經濟師李若凡在報告指，估計傳統銀行的部分定期存款資金將會流入虛擬銀行，對業界或會構成一定威脅及增加行業競爭，但不認會取代傳統銀行的已有地位。



她解釋，傳統銀行面對資金外流壓力，及對淨息差的擔憂阻礙定期存息上揚空間，相反虛擬銀行能節省部分營運成本，營運初期將以高息吸客，又以「無最低存款結餘」及無額外收費作招徠。



另外，虛擬銀行同樣如一般銀行受金管局監管，亦會參加50萬存款保障計劃，自然更吸引存戶將部分資金轉移至虛擬銀行。



展望未來發景，她坦言虛擬銀行將會面臨多項挑戰，如網絡安全問題、傳統銀行全面提升電子化服務、傳統企業或市民不習慣使用手機或網上銀行服務等，均有礙其發展前景。



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