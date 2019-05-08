【市後重點睇】油價波動　道期靠穩

踏入歐洲市，美匯指數重上97.5水平，圓匯一度漲至109.9，最新企110.1；歐元兌美元在1.12水平上落，英鎊企1.304。港匯反覆跌至7.848。離岸人民幣企6.78水平。金價企1,286美元。油價表現波動，布油自70.4美元急挫至69.6美元，紐油自62.1美元挫至61.7美元。道指期貨升40點。



●市後關注點

-19:30 歐洲央行行長德拉吉在教育活動上回答提問

-20:15 加拿大4月新屋動工

-20:30 美國聯儲局理事布雷納德在一活動上致辭

-22:30 美國能源信息署(EIA)發布政府版原油庫存周報



●港股表現波動，恒生指數全日收挫359點或1.23%，報29,003點；騰訊漲1.05%。https://bit.ly/2PRMZbi

-大和：《和平精英》為騰訊帶來收益，目標價435元。

-港交所首季多賺1.8%，午後倒升完再跌過；收市跌1.58%。



●A股快報：三大指數跌1%，滬綜指2900關不保。https://bit.ly/2Vk5BXm

-傳整合國有農產品巨頭，中糧系股價揚升。



●亞洲股市：日股兩連跌，日本航空挫逾3%。https://bit.ly/2VM5eo7



-澳洲兩大電信商TPG及和長和旗下Vodafone Hutchison Australia的150億澳元合併方案遭監管機構阻止。兩公司股價分別大跌13%及28%。



●歐洲股市三大指數個別發展，航空股捱沽。https://bit.ly/2vJ2n0j



●【大師午間教路】騰訊或挾上，淡倉先食胡！https://bit.ly/2H9rhgf



●【即市分析】

-買中電收息博唔博得過？https://bit.ly/2vRdTGZ

-港股跌市都有奇葩... https://bit.ly/2VknR2Z



●【大行報告】高盛予中興通訊目標價35元。https://bit.ly/2JrlFPR



●新西蘭央行減息兼下調利率預測。https://bit.ly/2V5xRbf



●摩通戴蒙再警告︰必須準備好應對債息上升。https://bit.ly/2HjikQz



●全球經貿戰︰

-一旦中美談判破裂，人民幣可否「守七」？https://bit.ly/2JpyElq

-人行前顧問李稻葵表示，中國最早會在周五或之後不久，與特朗普達成貿易協議，因為雙方都想解決貿易糾紛。



●再有大額比特幣被盜，涉及4000萬美元。



●金誠控股被債主要求提前償還貸款。



●新股專輯：北控城市資源擬下半年上市。



●公共年金個人保費總額上限調高至300萬元。https://bit.ly/2Lu7ZGM



●按證公司推保單逆按計劃，本月底起接受申請。https://bit.ly/2JoWjlJ

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm