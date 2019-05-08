長和澳洲電訊公司與TPG合併遭反對　將聯手提上訴

長和(00001)旗下澳洲電訊公司沃達豐和記澳洲(Vodafone Hutchison Australia，下稱VHA)宣布，將聯同澳洲電訊商TPG，就合併計劃申請遭澳洲競爭及消費者委員會(ACCC)否決採取法律行動，向聯邦法院提出上訴。



VHA行政總裁Inaki Berroeta表示，公司對合併計劃仍然堅定不移，尊重ACCC的決策，但相信與TPG的合併將會為消費者帶來實際裨益。因此將聯同TPG一起採取法律行動，向聯邦法院爭取通過合併計劃。



另外，VHA與TPG的合併協議延期至2020年8月31日，待聯邦法院公布決議案。



ACCC公布，反對TPG及沃達豐和記的150億澳元合併計劃，因當地電訊市場已高度集中，合併將減少市場競爭。兩公司股價分別大跌13%及28%。

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