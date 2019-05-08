瑞安房地產上月合約物業銷售額9.6億人幣

瑞安房地產(00272)公布，今年4月，合約物業銷售額達到9.61億元人民幣(下同)，其中包括住宅物業合約銷售額9.24億元和商業物業合約銷售額0.37億元。合約物業已出售建築面積為55,800平方米及85個車位。4月份合約物業合同銷售平均價格為每平方米17,200元。



今年首4月，累計合約物業銷售額逹18.18億元，其中包括住宅物業合約銷售額17.39億元和商業物業合約銷售額0.79億元。合約物業累計已出售總建築面積10.14萬平方米，平均售價爲每平方米17,900元。有212個車位於首4月售出。



另外，截至2019年4月30日止，該集團錄得認購銷售總額為8.79億元，預計將陸續於未來月份轉成正式合約物業銷售。該等認購物業銷售主要來自於4月推出銷售的武漢光谷創新天地第R1號地塊。



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