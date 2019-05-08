【fb直播】港股好危險　一彈就要減磅？

中美貿易談判未明朗，加上內地4月出口數據差過預期，港股周三(5月8日)氣氛偏淡，恒指大跌逾350點，險守29,000關，市況波動，股民應該採取咩策略好？係咪趁恒指一彈就要減磅？抑或集中火力在今日撐市的騰訊控股(00700)身上？



香港交易所(00388)中午公布首季賺26.08億元，按年僅升近2%，業績一般，股價隨大市下跌，股份短期可以博取股民信心？



《東網Money 18》搵來中民證券(香港)研究部董事黃偉豪為大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！



1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

https://www.facebook.com/onccnews/



2.《東網Money 18》facebook專頁：

https://www.facebook.com/money18



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm