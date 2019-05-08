全球經貿戰︰一旦實施25%關稅　趙志雄指8成香港廠家受累

中國海關總署公布，按人民幣計，中國4月出口按年增長3.1%，預期升8%。中港中小型企業國際交流投資協進會會長趙志雄表示，內地出口增長放緩是意料之內的事。事實上，不少在內地設廠的港人已經搬遷廠房到東南亞國家，或是「金盆港手」轉行揸的士、Van仔等。



他續指，自己一間位於東莞的廠房及香港辦公室已經停工，另一間位於內地的廠房則將訂單外判。他坦言，一旦未來2,000億美元商品加徵25%關稅，他估計有8成香港廠家將面臨困境。



事實上，中國可以協助廠商脫離困境的方法有好多，他建議，可由中方補貼一成，已可大大減輕廠家壓力。對於目前狀況，他大呻「陰公囉！做又死，唔做又死！」，希望中美磨擦可以盡快解決。



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